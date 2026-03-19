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Transportaba a seis migrantes de forma irregular: arrestan a hombre en punto de control

El detenido conducía el autobús en el que transportaba a los seis extranjeros de varias nacionalidades, desde el oriente del país

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 14:34
Transportaba a seis migrantes de forma irregular: arrestan a hombre en punto de control

Los seis extranjeros fueron remitidos al Instituto Nacional de Migración (INM) para dirimir su situación legal migratoria.

 Foto: Cortesía

El Paraíso Honduras.- Un presunto integrante de una peligrosa red transnacional dedicada al tráfico ilegal de personas, fue capturado este jueves -19 de marzo- en el departamento de El Paraíso, en la zona oriental del país.

La detención tuvo lugar en el Punto de Control Fronterizo Interno de Las Crucitas, sobre la carretera CA-6, en el municipio de Potrerillos, departamento de El Paraíso; por parte de especialistas de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).

El hombre, de quien las autoridades policiales no dieron a conocer sus generales relacionadas con su identidad, fue aprehendido cuando los agentes policiales le hicieron señal de parada al autobús que conducía, procedente de la frontera con Nicargua, y que venía con destino a la capital hondureña.

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En el operativo de rutina instalada en ese punto de control policial, las autoridades constataron que el detenido trasladaba de manera irregular a seis personas de diferentes nacionalidades, poniendo en riesgo la seguridad de estos.

Varias nacionalidades

Entre los extranjeros están: ciudadanos originarios de Venezuela, Vietnam, República Dominicana y Ecuador.

El detenido fue arrestado y enfrentará cargos por el delito de tráfico ilícito de personas.

El detenido fue arrestado y enfrentará cargos por el delito de tráfico ilícito de personas.

 (Foto: Cortesía)

Al detenido le decomisaron: un vehículo tipo autobús, marca Hyundai, modelo County, colores verde y azul, seis comprobantes de tickets migratorios, 5,820 lempiras en billetes de diferentes denominaciones y un teléfono celular.

Cifras confirman el desplome del ingreso de migrantes irregulares en Honduras

De acuerdo con investigaciones de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, las redes de tráfico de personas cobran entre 4,000 y 15,000 dólares por emigrante, para poder llevarlos hasta la forntera entre México y los Estados Unidos, para lo que utilizan diversos medios de trasporte y rutas irregulares alternas.

Los seis extranjeros fueron trasladados, bajo custodia, a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), en El Arenal, El Paraíso, para el respectivo proceso administrativo y legal.

Aunque el tránsito de emigrantes venozolanos y de otras nacionalidades por el territorio hondureño se ha reducido, siempre se da en menor escala y usando ese tipo de estrategias para evitar los trámites migratorios.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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