Transportaba a seis migrantes de forma irregular: arrestan a hombre en punto de control

El Paraíso Honduras.- Un presunto integrante de una peligrosa red transnacional dedicada al tráfico ilegal de personas, fue capturado este jueves -19 de marzo- en el departamento de El Paraíso, en la zona oriental del país.

La detención tuvo lugar en el Punto de Control Fronterizo Interno de Las Crucitas, sobre la carretera CA-6, en el municipio de Potrerillos, departamento de El Paraíso; por parte de especialistas de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).

El hombre, de quien las autoridades policiales no dieron a conocer sus generales relacionadas con su identidad, fue aprehendido cuando los agentes policiales le hicieron señal de parada al autobús que conducía, procedente de la frontera con Nicargua, y que venía con destino a la capital hondureña.