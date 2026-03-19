Transportaba a seis migrantes de forma irregular: arrestan a hombre en punto de control

El Paraíso Honduras.- Un presunto integrante de una peligrosa red transnacional dedicada al tráfico ilegal de personas, fue capturado este jueves -19 de marzo- en el departamento de El Paraíso, en la zona oriental del país.
La detención tuvo lugar en el Punto de Control Fronterizo Interno de Las Crucitas, sobre la carretera CA-6, en el municipio de Potrerillos, departamento de El Paraíso; por parte de especialistas de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).
El hombre, de quien las autoridades policiales no dieron a conocer sus generales relacionadas con su identidad, fue aprehendido cuando los agentes policiales le hicieron señal de parada al autobús que conducía, procedente de la frontera con Nicargua, y que venía con destino a la capital hondureña.
En el operativo de rutina instalada en ese punto de control policial, las autoridades constataron que el detenido trasladaba de manera irregular a seis personas de diferentes nacionalidades, poniendo en riesgo la seguridad de estos.
Varias nacionalidades
Entre los extranjeros están: ciudadanos originarios de Venezuela, Vietnam, República Dominicana y Ecuador.
Al detenido le decomisaron: un vehículo tipo autobús, marca Hyundai, modelo County, colores verde y azul, seis comprobantes de tickets migratorios, 5,820 lempiras en billetes de diferentes denominaciones y un teléfono celular.
De acuerdo con investigaciones de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, las redes de tráfico de personas cobran entre 4,000 y 15,000 dólares por emigrante, para poder llevarlos hasta la forntera entre México y los Estados Unidos, para lo que utilizan diversos medios de trasporte y rutas irregulares alternas.
Los seis extranjeros fueron trasladados, bajo custodia, a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), en El Arenal, El Paraíso, para el respectivo proceso administrativo y legal.
Aunque el tránsito de emigrantes venozolanos y de otras nacionalidades por el territorio hondureño se ha reducido, siempre se da en menor escala y usando ese tipo de estrategias para evitar los trámites migratorios.