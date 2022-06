“Los dejé solos”: doloroso testimonio de padre de menores asesinados en Copán

COPÁN, HONDURAS.-Desconcertado y desconsolado se encuentra el padre de los dos menores que fueron brutalmente asesinados en Copán, al occidente de Honduras.

Pablo Orellana, quien acudió este jueves hasta la morgue de San Pedro Sula para reclamar el cadáver de sus hijos, relató su doloroso testimonio a los medios de comunicación.

“Yo tuve la culpa por dejarlos solos. A uno nunca se le viene a la cabeza que puede pasar algo. Yo bien echo de ver que tuve la culpa porque los dejé solos”, dijo.

LEA: Conmoción en Copán: raptan y asesinan a dos menores de 12 y 14 años

Sobre quién podría estar involucrado en el doble crimen, aseguró no tener idea, pues su familia no tiene problemas ni enemistad con nadie.

Orellana sí se refirió a personas que “querían” pretender a su hija, de apenas 14 años de edad, pero no especificó de quiénes se trata.

“Eran muchachos, había veces que me decían ‘suegro’, pero yo me lo tomaba como broma. Yo nunca pensé que le pasara eso a mi hija, nunca pensé (...). Tal vez ella no quería ni a uno ni a otro y por eso cometieron ese error”, explicó.

ADEMÁS: A 30 años de cárcel condenan al asesino de exalcalde Óscar ‘El Pelón’ Acosta