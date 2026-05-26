Taxista muere a manos de sicarios dentro del taxi que manejaba en zona de El Picacho

Tegucigalpa, Honduras.- Un taxista es la nueva víctima mortal de la delincuencia en la capital de la República; sicarios, que aparentemente andaban a bordo de una motocicleta, habrían sido quienes asesinaron a disparos al motorista.
El crimen se suscitó alrededor de las 12:50 del mediodía, de este martes, cuando el ruletero transitaba por el kilómetro cuatro, desde El Picacho, con rumbo al centro de la capital.
Los gatilleros le daban persecusión, sin que su víctima se percatara que era acechado por los criminales. Rápidamente se pusieron al par del taxi con registro 6606, y en marcha dispararon en varias ocasiones contra la humanidad del conductor.
Como por inercia, éste detuvo la marcha de su vehículo, tras ser tiroteado, mientras los sicarios huían del lugar; el hecho fue presenciado por otros conductores que venían cerca del taxi.
Alerta de ciudadana
Una ciudadana que pasaba por el lugar, observó que salía sangre de las orejas del taxista, y llamó de inmediato al Sistema Nacional de Emergencias 911, para notificar que había una persona herdia dentro de un taxi, en el lugar antes citado.
Un equipo de socorristas se desplazó hasta el sitio indicado por la ciudadana, pero esta persona ya estaba muerta.
Preliminarmente se conoció que el fallecido respondía en vida al nombre de Samuel Díaz, de 47 años de edad, y laboraba para el punto de taxis colectivos Kennedy-Centro.