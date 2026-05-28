“Quería ser barbero”, padre de uno de los estudiante ultimado en El Progreso

Los jóvenes, todos de 15 años de edad y estudiantes del colegio Perla del Ulúa, fueron ultimados a balazos por desconocidos que los interceptaron cuando caminaban por un callejón en la colonia Suazo Córdoba tras salir de una actividad estudiantil.

El Progreso, Honduras.- El sueño de Carlos Daniel Vásquez Suazo de convertirse en barbero y tener su propio negocio tuvo un final trágico la tarde del martes, luego de que criminales le quitaran la vida junto a sus amigos Geral Isaac Padilla Castro y Jonathan Joel Hernández Moreno en El Progreso, Yoro.

El padre de Carlos Daniel, quien el 27 de agosto cumplió sus 16 años y era el mayor de cinco hijos, llegó ayer a la morgue sampedrana para retirar su cuerpo.

En medio de su dolor contó que su vástago cursaba el octavo grado y que, además, en su tiempo libre trabajaba atendiendo el kiosco escolar. Consternado dijo que "él era un muchacho sano y aplicado a sus estudios. Quería ser barbero y tener su negocio. No entiendo por qué me lo mataron, ya que no se metía con nadie y nunca anduvo en cosas malas".

Hipótesis del hecho. La muerte violenta de los tres estudiantes sigue causando conmoción entre sus parientes y amigos, quienes exigen justicia.

Las autoridades policiales informaron ayer que las diligencias del caso avanzaban y que entre las primeras líneas de investigación manejaban que presuntos miembros de la Pandilla 18 estarían detrás del triple crimen, tras confundir a las víctimas con miembros de estructuras criminales contrarias.

“Una primera línea de investigación que se maneja es que los jóvenes transitaban por un callejón poco transitado, lo que posiblemente alertó a esta estructura criminal, que tiene influencia negativa en la zona, y conllevaría al ataque armado.