“Quería ser barbero”, padre de uno de los estudiante ultimado en El Progreso

El Progreso, Honduras.- El sueño de Carlos Daniel Vásquez Suazo de convertirse en barbero y tener su propio negocio tuvo un final trágico la tarde del martes, luego de que criminales le quitaran la vida junto a sus amigos Geral Isaac Padilla Castro y Jonathan Joel Hernández Moreno en El Progreso, Yoro.
Los jóvenes, todos de 15 años de edad y estudiantes del colegio Perla del Ulúa, fueron ultimados a balazos por desconocidos que los interceptaron cuando caminaban por un callejón en la colonia Suazo Córdoba tras salir de una actividad estudiantil.
El padre de Carlos Daniel, quien el 27 de agosto cumplió sus 16 años y era el mayor de cinco hijos, llegó ayer a la morgue sampedrana para retirar su cuerpo.
En medio de su dolor contó que su vástago cursaba el octavo grado y que, además, en su tiempo libre trabajaba atendiendo el kiosco escolar. Consternado dijo que "él era un muchacho sano y aplicado a sus estudios. Quería ser barbero y tener su negocio. No entiendo por qué me lo mataron, ya que no se metía con nadie y nunca anduvo en cosas malas".
Hipótesis del hecho. La muerte violenta de los tres estudiantes sigue causando conmoción entre sus parientes y amigos, quienes exigen justicia.
Las autoridades policiales informaron ayer que las diligencias del caso avanzaban y que entre las primeras líneas de investigación manejaban que presuntos miembros de la Pandilla 18 estarían detrás del triple crimen, tras confundir a las víctimas con miembros de estructuras criminales contrarias.
“Una primera línea de investigación que se maneja es que los jóvenes transitaban por un callejón poco transitado, lo que posiblemente alertó a esta estructura criminal, que tiene influencia negativa en la zona, y conllevaría al ataque armado.
Estamos en proceso de recolección de información, lo que permitirá fortalecer la línea de investigación o generar nuevas hipótesis que permitan dar con los responsables del hecho”, manifestó Edgardo Barahona, vocero policial.