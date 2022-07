En solitarias gradas asesinan a joven en colonia Centroamérica Oeste de la capital

COMAYAGÜELA, HONDURAS.- Un hombre fue asesinado este domingo en un pasaje de la colonia Centroamérica Oeste de Comayagüela, en la capital de Honduras.

La víctima fue identificada preliminarmente como Daxa Amador, de 25 años de edad. Su cuerpo tenía varios impactos de arma de fuego.

El cadáver quedó tendido al inicio de unas empinadas gradas entre el sector 2 y el sector 4, las cuales están rodeadas de varias viviendas.

A la escena llegaron sus consternados familiares, quienes lamentaron lo ocurrido y dijeron que el joven vivía muy cerca de donde ocurrió el asesinato.

“Hoy en la mañana se fue para el trabajo, a las 12 me iba ir a traer porque íbamos a salir y yo le escribí que ya estaba lista y él me dijo que sí, que ya solo iba ir a comprar... Ya después ya no me escribió”, lamentó la novia del infortunado joven, con quien tras tres años de noviazgo tenía planes de casarse.