Sobrevive a brutal choque conductor que se accidentó en la vía rápida

El conductor excedió la velocidad del automotor y terminó impactando fuertemente contra una retroexcavadora que realizaba labores en la ruta de alivio

  • 18 de noviembre de 2025 a las 09:34
El hombre resultó con múltiples heridas, por lo que, el equipo de emergencia tuvo que brindarle primeros auxilios para estabilizar su estado de salud, antes de movilizarlo.

Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.— El conductor de una camioneta resultó sumamente herido la noche del lunes —17 de noviembre— tras impactar contra una retroexcavadora en la Vía Rápida, de Tegucigalpa.

De acuerdo con las versiones preliminares, el implicado perdió el control del vehículo hasta estrellarse con la parte trasera de una retroexcavadora que realizaba labores en el lugar.

La parte frontal del automotor quedó completamente destruida. Los trozos de hierro deformados por el fuerte impacto dejaron inmovilizado al conductor.

Tras varios reportes, elementos del Sistema Nacional de Emergencias (SNE/911) acudieron a la escena para auxiliar a la víctima y trasladarla hasta un centro médico.

El hombre resultó con múltiples heridas, por lo que, el equipo de emergencia tuvo que brindarle primeros auxilios para estabilizar su estado de salud, antes de movilizarlo.

Las autoridades no revelaron la identidad del conductor, sin embargo, aseguraron que ya están investigando las circunstancias bajo las que ocurrió el incidente.

La víctima, por su parte, fue trasladada hasta un centro hospitalario de la capital, donde ya está recibiendo las atenciones correspondientes.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

