Sobrevive a brutal choque conductor que se accidentó en la vía rápida

Tegucigalpa, Honduras.— El conductor de una camioneta resultó sumamente herido la noche del lunes —17 de noviembre— tras impactar contra una retroexcavadora en la Vía Rápida, de Tegucigalpa.

De acuerdo con las versiones preliminares, el implicado perdió el control del vehículo hasta estrellarse con la parte trasera de una retroexcavadora que realizaba labores en el lugar.

La parte frontal del automotor quedó completamente destruida. Los trozos de hierro deformados por el fuerte impacto dejaron inmovilizado al conductor.