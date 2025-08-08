Rescatan al diputado Mario Reyes y sus acompañantes en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Entre la 1:00 y 2:00 p.m. fue rescatado el diputado suplente Mario Reyes del Partido Nacional en San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara. El congresista es suplente de Mario Pérez en el departamento de Santa Bárbara y había sido interceptado la mañana de este 8 de agosto.

Juan Manuel Aguilar, director de la Policía, informó que el parlamentario "fue encontrado entre Ceguaca y San Francisco de Ojuera. Hay dos personas detenidas con el vehículo del diputado". Añadió que "no se trata de rapto, ya que este término es para fines sexuales, la figura que manejamos es de privación de libertad, hay una línea investigativa y con el fiscal vamos a dilucidar la figura de tipo penal". Con relación al estado de salud de Reyes junto a sus dos acompañantes, abonó: "Ellos fueron abandonados por las personas que hicieron el acto ilícito y un helicóptero está buscando a las otras tres personas que se dieron a la fuga, mientras hay dos detenidos".