Rescatan al diputado Mario Reyes y sus acompañantes en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Entre la 1:00 y 2:00 p.m. fue rescatado el diputado suplente Mario Reyes del Partido Nacional en San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara.
El congresista es suplente de Mario Pérez en el departamento de Santa Bárbara y había sido interceptado la mañana de este 8 de agosto.
Juan Manuel Aguilar, director de la Policía, informó que el parlamentario "fue encontrado entre Ceguaca y San Francisco de Ojuera. Hay dos personas detenidas con el vehículo del diputado".
Añadió que "no se trata de rapto, ya que este término es para fines sexuales, la figura que manejamos es de privación de libertad, hay una línea investigativa y con el fiscal vamos a dilucidar la figura de tipo penal".
Con relación al estado de salud de Reyes junto a sus dos acompañantes, abonó: "Ellos fueron abandonados por las personas que hicieron el acto ilícito y un helicóptero está buscando a las otras tres personas que se dieron a la fuga, mientras hay dos detenidos".
Tras llegar a una posta policial, Mario Reyes declaró: "Gracias a Dios que nos tiene con vida. Darle gracias a la Policía y hay que reconocerlo porque hubo reacción inmediata, estamos bien con mis compañeros. Es una experiencia que no se lo deseo a nadie. A tomar cartas en el asunto, íbamos hacia Las Vegas que nos esperaban a las 10 de la mañana, de repente se me apagó el carro y se bajaron a desconectar la batería".
Rememoró que "se nos paró un carro a la par y las personas andaban enmascarados, le pido a Dios que los proteja a ellos que se llevaron el carro. Nos decían solo que agacháramos la cabeza y nos encañonaron, nos bajaron y nos llevaron hacia la montaña a esos de las 9:50 de la mañana".
Finalmente declaró: "Asumo que vieron los documentos, recibí tres o cuatro llamadas en el lugar donde estuvimos. Al inicio solo un par de empujones. Ellos nos pidieron que no no fuéramos a mover y que nos mantuviéramos unos 45 minutos, nosotros nos distanciamos del lugar donde nos dejaron".
Reyes había sido interceptado junto a dos acompañantes de nombre Juan Meza y Héctor Alvarado.