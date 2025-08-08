Capturan a sospechosos del rapto del candidato a diputado Mario Reyes del Partido Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional capturó a dos personas sospechosas de participar en el rapto de Mario Reyes, candidato a diputado propietario del Partido Nacional y actual parlamentario suplente quien fue raptado en la mañana de este viernes.
Los agentes policiales arrestaron a una mujer y un hombre en el sector de El Rodeo en el municipio de La Trinidad, Santa Bárbara. En el momento de su aprehensión, se encontraban en la camioneta Toyota Prado color gris en la que se transportaba Reyes a Juan Ramón Meza y Héctor Alvarado cuando fueron privados de su libertad.
"Nos dicen que capturaron a unas personas que concuerdan con los rasgos físicos de las personas que raptaron al diputado", indicó Mario Alonso Pérez, también diputado del Congreso Nacional.
Sin embargo, sigue sin conocerse el paradero de Reyes y las otras dos personas raptadas, a quienes se les ha intentado contactar pero no contestan los teléfonos.
Por otro lado, la Policía y pobladores encontraron en unas zacateras el teléfono celular de Mario Reyes gracias a que estaba activada su localización, al igual que una mochila de colores rojo, negro y blanco, así como un cargador de celular.
Esto arroja pistas para poder encontrar al parlamentario suplente y sus otros dos acompañantes.
Noticia en desarrollo...
Sobre el rapto
Mario Reyes se dirigía hacia Las Vegas, Santa Bárbara, para reunirse con candidatos a alcalde nacionalistas. En este viaje lo acompañaba el diputado Mario Alonso Pérez, pero este se transportaba en otro vehículo.
Pérez explicó que un testigo del hecho le narró que el hecho ocurrió en la carretera a la altura de Pito Solo. El testigo le dijo que "vio que un carro los interceptó, los bajó en la carretera pavimentada a la altura en el desvío entre San Francisco y Zacapa. Llegaron hombres armados que lo pasaron a otro vehículo y se los llevaron raptados".
Los individuos armados se transportaban en un carro pick-up marca Toyota Hilux color blanco. Pérez señaló que el testigo le contó que este era conducido por una mujer.
Al principio el hombre creyó que se trataba de un desperfecto mecánico que sufrió la camioneta en la que se encontraba Mario Reyes, pero al acercarse fue amenazado por los raptores.
"Nos extraña esto que está pasando porque Mario es una persona muy querida en el departamento, no entendemos la lógica de lo que está sucediendo porque tampoco es un hombre con dinero. No debería ser un secuestro motivado por dinero porque todo el pueblo sabe que no es un hombre adinerado, es un muchacho trabajador y luchador", expresó Pérez.