Capturan a sospechosos del rapto del candidato a diputado Mario Reyes del Partido Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional capturó a dos personas sospechosas de participar en el rapto de Mario Reyes, candidato a diputado propietario del Partido Nacional y actual parlamentario suplente quien fue raptado en la mañana de este viernes.

Los agentes policiales arrestaron a una mujer y un hombre en el sector de El Rodeo en el municipio de La Trinidad, Santa Bárbara. En el momento de su aprehensión, se encontraban en la camioneta Toyota Prado color gris en la que se transportaba Reyes a Juan Ramón Meza y Héctor Alvarado cuando fueron privados de su libertad.

"Nos dicen que capturaron a unas personas que concuerdan con los rasgos físicos de las personas que raptaron al diputado", indicó Mario Alonso Pérez, también diputado del Congreso Nacional.

Sin embargo, sigue sin conocerse el paradero de Reyes y las otras dos personas raptadas, a quienes se les ha intentado contactar pero no contestan los teléfonos.

Por otro lado, la Policía y pobladores encontraron en unas zacateras el teléfono celular de Mario Reyes gracias a que estaba activada su localización, al igual que una mochila de colores rojo, negro y blanco, así como un cargador de celular.

Esto arroja pistas para poder encontrar al parlamentario suplente y sus otros dos acompañantes.

Noticia en desarrollo...