Gustavo Sánchez sobre el rapto de Mario Reyes: "Activamos el protocolo de seguridad"

Tegucigalpa, Honduras.-El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, informó este viernes 8 de agosto que desde las 10:00 de la mañana recibieron la información del rapto de Mario Reyes y que ya activaron el protocolo de seguridad para estos casos.
"Hace como una hora, hora y media nosotros recibimos una información que se había suscitado ese incidente a la altura de Pito Solo", informó.
Aseguró que se activó el protocolo establecido para estos casos. "El incidente recién pasó, por cuestiones propias de la naturaleza de esa situación, estamos realizando algunas diligencias investigativas, pero no podemos aportar al menos mayores datos".
"Aún no hay denuncia, solo tenemos información de inteligencia de algunas personas allegadas a esa situación y hemos activado el protocolo, pero cuando se dan estas situaciones del supuesto rapto de una persona, nosotros de inmediato activamos el protocolo de seguridad", afirmó.
El ministro no quiso aseverar cuántas personas serían las secuestradas, ya que se habla que Reyes iba en compañía de dos personas más al momento del secuestro.
"No podemos hacer esa aseveración, la información que manejamos es que es una persona, pero yo no le puedo confirmar o no cualquier información mediática que esté saliendo, porque estamos tratando el caso de acuerdo con los protocolos establecidos", aclaró.
"Nosotros estamos investigando, desde ya con la Unidad Nacional Antisecuestros, el posible rapto de una persona en el sector de Pito Solo", reiteró.