Rescatan cuerpo de motociclista que murió tras caer en agujero para alcantarilla

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista que perdió la vida tras caer en un agujero para una alcantarilla, fue rescatado por personal del Cuerpo de Bomberos en la colonia Villa Paraíso de Danlí, El Paraíso.
El fallecido fue identificado como Tonny Narciso Cruz Díaz, de 40 años de edad, quien al perder el control de la motocicleta se precipitó al agujero de unos dos metros de profundidad y debido al fuerte golpe en la cara, murió al instante.
Informes preliminares establecen que se realizan trabajos de reparación de la alcantarilla en la calle principal que de Villa Paraíso conduce a la colonia Ceibita de Danlí.
Personal del Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia y al llegar se constató que Cruz Díaz ya no tenía signos vitales.
El informe preliminar establece que debido al fuerte impacto con cabeza sufrió una causa de muerte aparente de encéfalo craneal contusa, con lesión de cuero cabelludo localizado en la región frontal izquierda, hasta la parte occipital.
Al momento en que llegaron los socorristas, se informó que ya presenta rigidez completa y el cuerpo se encontraba en posición decúbito ventral, es decir boca abajo.
Personal del Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones (DPI), reconocieron y levantaron el cuerpo para trasladarlo a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa para practicárle la autopsia y entregarlo a los familiares.
Mientras que equipos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizan las investigaciones para determinar si la víctima circulaba a exceso de velocidad.
Además, los agentes de investigación van a determinar si el fallecido conducía bajo los efectos del alcohol.