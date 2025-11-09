Rescatan cuerpo de motociclista que murió tras caer en agujero para alcantarilla

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista que perdió la vida tras caer en un agujero para una alcantarilla, fue rescatado por personal del Cuerpo de Bomberos en la colonia Villa Paraíso de Danlí, El Paraíso.

El fallecido fue identificado como Tonny Narciso Cruz Díaz, de 40 años de edad, quien al perder el control de la motocicleta se precipitó al agujero de unos dos metros de profundidad y debido al fuerte golpe en la cara, murió al instante.

Informes preliminares establecen que se realizan trabajos de reparación de la alcantarilla en la calle principal que de Villa Paraíso conduce a la colonia Ceibita de Danlí.