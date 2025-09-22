Motociclista muere en accidente de tránsito en Santa Cruz de Yojoa

La víctima respondía al nombre de Marlon Zavala, quien, herido, fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde se reportó su fallecimiento.

Un joven motociclista falleció en las últimas horas tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera CA-5, a la altura de Montecillo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, en la zona norte de Honduras.

De acuerdo con la información, el joven impactó de manera frontal contra una camioneta. El fuerte golpe lo hizo salir volando y caer al pavimento, donde resultó gravemente herido.

En un intento por salvarle la vida, personas de la zona lo subieron a la paila de un vehículo del Cuerpo de Bomberos y lo llevaron al hospital sampedrano, donde murió.

En videos publicados en redes sociales, se observa a Marlon Zavala conduciendo su motocicleta a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en Honduras. Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), unas 1,315 personas han perdido la vida en estos hechos entre el 1 de enero y el 16 de septiembre.