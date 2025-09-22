  1. Inicio
  2. · Sucesos

Motociclista muere en accidente de tránsito en Santa Cruz de Yojoa

El Cuerpo de Bomberos de Honduras llevó herido al joven al Hospital Mario Catarino Rivas, sin embargo, minutos después falleció

  • 22 de septiembre de 2025 a las 06:42
Motociclista muere en accidente de tránsito en Santa Cruz de Yojoa

Marlon Zavala falleció en un accidente de tránsito en Santa cruz de Yojoa, zona norte de Honduras.

 Foto: Cortesía.

Un joven motociclista falleció en las últimas horas tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera CA-5, a la altura de Montecillo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, en la zona norte de Honduras.

La víctima respondía al nombre de Marlon Zavala, quien, herido, fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde se reportó su fallecimiento.

Tres mujeres fueron asesinadas durante el fin de semana

De acuerdo con la información, el joven impactó de manera frontal contra una camioneta. El fuerte golpe lo hizo salir volando y caer al pavimento, donde resultó gravemente herido.

En un intento por salvarle la vida, personas de la zona lo subieron a la paila de un vehículo del Cuerpo de Bomberos y lo llevaron al hospital sampedrano, donde murió.

En videos publicados en redes sociales, se observa a Marlon Zavala conduciendo su motocicleta a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en Honduras. Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), unas 1,315 personas han perdido la vida en estos hechos entre el 1 de enero y el 16 de septiembre.

Padrastro de Elvis Bautista a prisión por agresión sexual

La mayoría de las personas fallecidas o ingresadas a los hospitales por accidentes, son conductores de motocicletas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias