Rastra impacta contra un vehículo en carretera a Olancho; no hay heridos

“La rastra venía y me quitó el derecho de vía y por no llevarme un bus escolar me salí de la calle”, dijo Omar, conductor de rastra, quien aseguró que tiene más de 16 años de experiencia de conducir carro pesado.

Tras el impacto, afortunadamente ninguna persona resultó herida, pues el turismo se encontraba vacío y el conductor logró salir ileso del accidente.

Al menos tres vehículos que a estaban a la venta aparcados en un área verde del sector, donde también resultó dañada una motocicleta.