Con un puñal en su cuello hallan muerto a un hombre dentro de su casa en la colonia Tepeyac

Tegucigalpa, Honduras.- Con un filoso puñal insertado en su cuello, un hombre fue encontrado muerto en el interior de su propia casa, la noche del viernes en una colonia capitalina.

El extraño suceso ocurrió en la colonia Tepeyac, en una zona exclusiva y de alta plusvalía de esta ciudad, cuando uno de los familiares de la víctima mortal, entró a la casa, y se encontró con la dura escena de muerte.

Al ver a su pariente fallecido, esta persona llamó a la línea de emergencias 911, para poner en aviso a las autoridades sobre lo sucedido; les indicó que se trataba de un suicidio.