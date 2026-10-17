Con un puñal en su cuello hallan muerto a un hombre dentro de su casa en la colonia Tepeyac

Tegucigalpa, Honduras.- Con un filoso puñal insertado en su cuello, un hombre fue encontrado muerto en el interior de su propia casa, la noche del viernes en una colonia capitalina.
El extraño suceso ocurrió en la colonia Tepeyac, en una zona exclusiva y de alta plusvalía de esta ciudad, cuando uno de los familiares de la víctima mortal, entró a la casa, y se encontró con la dura escena de muerte.
Al ver a su pariente fallecido, esta persona llamó a la línea de emergencias 911, para poner en aviso a las autoridades sobre lo sucedido; les indicó que se trataba de un suicidio.
Agentes polciales llegaron al cabo de unos minutos al lugar que se les indicó mediante la llamada del familiar del fallecido, y de inmediato acorodonaron el sitio, para iniciar el procesamiento de la escena de muerte.
Víctima mortal
El ahora occiso respondía en vida al nombre de Juan Carlos Mejía Guevara, de 56 años de edad, residente en la colonia Tepeyac, dónde se dio su deceso.
Debido a la extraña manera de muerte, y que en un inicio fue reportado como un suicidio, las autoridades policiales y elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), iniciaron las averiguaciones para corroborar o descartar que se trate de un suicidio o si hubo un segundo autor material que provocó la muerte.
El cuerpo de Juan Mejía fue levantado del lugar y llevado a la morgue del Ministerio Público (MP), para continuar con la investigación científica, con la realización de la autopsía médico legal.
Por su parte, agentes de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), hicieron el levantamiento de huellas y otros indicios dentro de la casa, que les puedan ayudar a establecer si hubo mano criminal o no.