Procesan a dos hombres por tráfico de drogas y armas en Choluteca

Tegucigalpa, Honduras-. Un juez de letras penal dictó abrir un proceso judicial contra dos ciudadanos señalados de participar en actividades ilícitas en la zona sur del país.

Uno de los encausados responde al nombre de Nitzon Noel Muñoz, de 28 años de edad, quien enfrenta cargos por el delito de tráfico de drogas agravado. Según el expediente, las pruebas recabadas apuntan a su presunta participación en actividades de distribución de estupefacientes.

Asimismo, el juez competente dictó el auto de formal procesamiento contra Santos Otilio Sánchez Molina, de 64 años de edad, a quien se le atribuyen tres delitos: tráfico de drogas agravado, tenencia ilegal de armas de fuego y depósito de municiones de uso prohibido.

Las autoridades detallaron que, además de la droga, se le decomisó armamento cuyo uso es restringido. Ambos imputados fueron detenidos en la colonia Marcelino champaganant de Choluteca.