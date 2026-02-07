Policía indaga posibles represalias en la muerte del abogado René Altamirano​​​​

San Pedro Sula, Honduras.- Dos hipótesis maneja la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el caso del asesinato del abogado penalista René Altamirano. Según la información proporcionada por el Director de la DPI en el noroccidente de Honduras, comisionado César Ruiz, dos equipos de trabajo investigan supuestas represalias en contra del abogado que fue asesinado el viernes a pocos metros de su buffet en el barrio Medina de San Pedro Sula. En ese sentido, Ruíz detalló que un equipo de la DPI se trasladó a confirmar un dato que les ayudaría a conocer más detalles de los últimos trabajos que estaba haciendo el abogado.

Según el comisionado de la policía, esto "daría fuerza a una de las hipótesis que estamos manejando que va en relación con actos de retaliación (represalia) por parte de un grupo delictivo". Y es que hasta el momento, sin brindar mayores detalles, las autoridades manejan que el crimen contra Altamirano estaría relacionado con los casos que llevaba en su despacho jurídico. "Son dos casos que apuntarían a retaliación, necesitamos más elementos que nos ayuden a confirmar o descartar la una o la otra". Por su parte, el portavoz de la DPI, Rolando Ponce, indicó que una banda conocida como "La Kleibona" se está investigando en el caso; sin embargo, aclaró que no sería la única. Afirmó que en este caso, al ser de alto impacto, "hay que hacer lo que se llama la autopsia psicológica, y en este caso es ¿quién es el entorno de él?, ¿con quién estuvo en comunicación en sus últimos momentos de vida?, ¿quién fue la última persona con quien habló por teléfono?". Confirmó que hay una línea de investigación y que están vigilantes a la línea de comportamiento para poder resolver el caso.