En el patio de su casa matan a madre e hijo en Cofradía, Cortés

“Estaba en el trabajo. A las 5:00 de la mañana me comuniqué con ellos porque yo estaba trabajando y estábamos en comunicación (constantemente) cuando ellos se estaban alistando o iban de salida al trabajo”, dijo el hombre que se identificó como Edilberto Ulloa.

Además, detalló que antes de entrar a trabajar, su pareja le llevaba desayuno, ya que él labora en una empresa y solo puede salir los fines de semana. Este miércoles, se quedó esperando los alimentos.

“Seguí llamándolos para preguntarles si ya vienen o por dónde vienen y no me contestaron, entonces presentí (que algo no estaba bien)”, confió el hondureño.

El hombre dijo no saber las razones del mortal ataque, pues aseguró que: “No teníamos problemas con nadie, nos dedicamos a trabajar... Del trabajo a la casa”.

De igual manera, dijo que la convivencia con su pareja era buena y con su hijastro también “nos respetábamos mutuamente”, aseguró Ulloa, quien tenía siete años de relación con la fémina.