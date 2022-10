Capturan a nicaragüense acusado de asesinar a hijastro de dos años en Choluteca

“La suegra nunca se ha llevado conmigo... Al niño lo trajeron grave ahora, por deshidratación y tanto arrojo (vómito), de tanto comer dulces”, yo me fui porque me agarró a golpes la señora”, dijo en su defensa el individuo, mientras era llevado en la paila de una patrulla policial para ser puesto bajo custodia de las autoridades.

“Yo aquí estoy, simplemente aclarando... Yo no he huido, ellos (los policías) me dijeron, me vine con ellos tranquilamente”, aseguró el sujeto, quien indicó que en casi un año de tiempo que ha durado su relación con la mamá del bebé, esta sería la tercera vez que su suegra lo acusa ante las autoridades.

“Ya me había metido preso dos veces”, lamentó.

El nicaragüense fue trasladado hasta la ciudad de Choluteca, donde se llevará a cabo el proceso.