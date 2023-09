Padre e hijo mueren en accidente en Talanga; viajaban a Tegucigalpa en busca de atención médica

Pero cuando transitaban a al altura de la comunidad de El Estero, en el municipio de Talanga, específicamente en el kilómetro 43 de la carretera, el conductor perdió el control del vehículo e impactó aparatosamente.

“Íbamos en busca de medicamentos porque a mi papá le detectaron un tumor y le dijeron que tenía cáncer, no se imagina... Teníamos cita a las 7 de la mañana para que lo viera el médico, porque ya no lo podían operar porque ya no tenía solución”, lamentó Ernesto Álvarez, un hermano de Dimas e hijo de Saturnino.

El hombre veía con impotencia los cuerpos inertes de sus seres queridos, mientras relataba a las autoridades el trágico suceso.