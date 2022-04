$!Operación Némesis III: MP acusa a exdirector de la OABI de no devolver bienes asegurados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por cuatro delitos de violación a los deberes de los funcionarios, el Ministerio Público (MP) acusó este jueves al exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Francisco René Flores Bonilla.

Las acciones se realizan en el marco de la Operación Némesis III que se desarrolla en diferentes partes del territorio nacional con el objetivo de desarticular estructuras criminales, actos de corrupción y dar paso a órdenes de captura.

De acuerdo a las autoridades, Flores Bonilla, quien recién vacó como titular de la OABI, se habría negado a dar cumplimiento a cuatro resoluciones judiciales de 2021 en las que se le ordenaba devolver y entregar bienes asegurados a terceros que durante el desarrollo de un proceso penal fueron considerados partes de buena fe.

“La ejecución de estas órdenes ninguna quedó pendiente, no sabría decir cuáles son porque no las mencionan, hay devolución de productos financieros, hay devolución de bienes muebles... lo único cierto es que no hay ninguna devolución durante el año 2021 que esté pendiente”, aseguró por su parte Flores Bonilla.

“No hay ninguna tan sola devolución a la que no se le haya dado trámite, a no ser que en la Secretaría General no se haya dado el proceso. En ninguna situación me he negado a cumplir una orden judicial”, agregó.

