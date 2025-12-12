Muere niña de 3 años mientras viajaba a Tegucigalpa para recibir quimioterapia

Tegucigalpa, Honduras.- Una menor de apenas tres años perdió la vida este viernes -12 de diciembre- mientras se dirigía a un centro asistencial para recibir quimioterapia.

La niña, originaria del municipio de Danlí, en el departamento de El Paraíso, falleció dentro del bus en el que era trasladada hacia un centro médico en Tegucigalpa.

De acuerdo con la información preliminar, la pequeña era paciente de oncología, por lo que ya manejaba un estado de salud bastante delicado.