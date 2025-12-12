  1. Inicio
  2. · Sucesos

Muere niña de 3 años mientras viajaba a Tegucigalpa para recibir quimioterapia

La menor, originaria de Danlí, falleció dentro del bus en el que era trasladada hacia un centro médico. Según autoridades, se desmayó a pocos minutos de llegar a la capital

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 09:53
Muere niña de 3 años mientras viajaba a Tegucigalpa para recibir quimioterapia

De acuerdo con la información preliminar, la pequeña era paciente de oncología, por lo que su estado de salud ya era bastante delicado.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Una menor de apenas tres años perdió la vida este viernes -12 de diciembre- mientras se dirigía a un centro asistencial para recibir quimioterapia.

La niña, originaria del municipio de Danlí, en el departamento de El Paraíso, falleció dentro del bus en el que era trasladada hacia un centro médico en Tegucigalpa.

De acuerdo con la información preliminar, la pequeña era paciente de oncología, por lo que ya manejaba un estado de salud bastante delicado.

Menor de 14 años muere electrocutado en el barrio Lempira de la capital

Aunque el viaje tenía como propósito que recibiera tratamiento, su cuerpo no resistió. Según informaron las autoridades, estaban a pocos minutos de llegar a Tegucigalpa cuando la menor se desmayó.

Las personas que viajaban en el bus alertaron al Sistema Nacional de Emergencias 911 sobre lo ocurrido. Minutos después, equipos de respuesta llegaron al lugar para intentar auxiliarla.

Lamentablemente, al revisarla, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Un niño muerto y una menor herida dejó un tiroteo en Santa Bárbara

La Policía Nacional (PN) también acudió al sitio para atender el caso y coordinar el traslado del cuerpo de la menor hasta Danlí.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias