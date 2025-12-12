Muere niña de 3 años mientras viajaba a Tegucigalpa para recibir quimioterapia

Tegucigalpa, Honduras.- Una menor de apenas tres años perdió la vida este viernes -12 de diciembre- mientras se dirigía a un centro asistencial para recibir quimioterapia.
La niña, originaria del municipio de Danlí, en el departamento de El Paraíso, falleció dentro del bus en el que era trasladada hacia un centro médico en Tegucigalpa.
De acuerdo con la información preliminar, la pequeña era paciente de oncología, por lo que ya manejaba un estado de salud bastante delicado.
Aunque el viaje tenía como propósito que recibiera tratamiento, su cuerpo no resistió. Según informaron las autoridades, estaban a pocos minutos de llegar a Tegucigalpa cuando la menor se desmayó.
Las personas que viajaban en el bus alertaron al Sistema Nacional de Emergencias 911 sobre lo ocurrido. Minutos después, equipos de respuesta llegaron al lugar para intentar auxiliarla.
Lamentablemente, al revisarla, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
La Policía Nacional (PN) también acudió al sitio para atender el caso y coordinar el traslado del cuerpo de la menor hasta Danlí.