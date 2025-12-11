¿Qué relación tiene narco hondureño sentenciado en EE UU con muerte de Arnold Peralta?

De acuerdo con informes policiales, Sosa Méndez integró "La Banda de Rafa" y fue identificado como cerebro detrás de la muerte de Peralta y otros crímenes en La Ceiba, sin que finalmente enfrentara juicio por el homicidio del seleccionado. La sentencia contra Sosa Méndez fue únicamente por el delito de portación ilegal de armas, ya que los tribunales no lograron comprobar su presunta autoría intelectual, como inicialmente había sostenido la Fiscalía. Al concluir su condena en EE UU, deberá cumplir cinco años de libertad supervisada, con obligaciones como someterse a pruebas de drogas, evitar nuevos delitos y entregar muestras de ADN.