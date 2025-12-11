¿Qué relación tiene narco hondureño sentenciado en EE UU con muerte de Arnold Peralta?

¿Qué relación tiene el narco hondureño sentenciado en Estados Unidos con la muerte de Arnold Peralta? José Rafael Sosa Méndez fue condenado este 11 de diciembre en territorio estadounidense y esto es lo que se sabe sobre su vínculo con el asesinato del jugador hondureño.
Un tribunal federal del Distrito Sur de Florida condenó ayer a 11 años y 9 meses de prisión al narcotraficante hondureño José Rafael Sosa Méndez, alias "Chafalo", según la sentencia firmada por la jueza Beth Bloom. Sosa Méndez, identificado con el número de registro 14063-506, aceptó responsabilidad por el cargo 1 de la acusación, tipificado en el Título 21, Sección 963 del Código de Estados Unidos, que sanciona los complots para traficar drogas hacia territorio estadounidense.
El 30 de julio de 2025, alias “Chafalo” compareció ante la Corte del Distrito Sur de Florida y se declaró culpable de conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos. Documentos judiciales detallan que participó como proveedor e inversionista de organizaciones de narcotráfico entre 2008 y 2019.
En ese periodo coordinó rutas marítimas desde Colombia hacia Honduras, donde la droga era almacenada antes de ser trasladada por tierra hacia Guatemala y México. La Fiscalía de EE UU lo vincula a la exportación y distribución de más de 10,000 kilogramos de cocaína, que terminaron ingresando ilegalmente a Estados Unidos.
¿Qué relación tiene con el asesinato de Arnold Peralta en La Ceiba el 10 de diciembre de 2015? Esto es lo que se informó en su momento.
El crimen ocurrió a las afueras de un centro comercial en La Ceiba, donde el futbolista de 26 años y seleccionado nacional perdió la vida en la tarde del 10 de diciembre de 2015. Testigos que acompañaban a Peralta indicaron que este se disponía a bajarse de su vehículo cuando un individuo en motocicleta se aproximó y le disparó a corta distancia.
Informes indicaron que Peralta sufrió alrededor de 18 disparos, la mayoría dirigidos a la zona superior de su cuerpo, con énfasis en cabeza y pecho.
José Rafael Sosa Méndez fue detenido en Honduras el 6 de marzo de 2017 por los delitos de asociación ilícita y portación ilegal de arma, aunque solo se le mantuvo preso por esta última acusación. Durante su arresto, fue señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Peralta.
José Rafael Sosa Méndez, vinculado al homicidio del futbolista Arnold Peralta, fue extraditado a Estados Unidos el 4 de marzo de 2025 y en julio se declaró culpable por cargos de narcotráfico.
De acuerdo con informes policiales, Sosa Méndez integró "La Banda de Rafa" y fue identificado como cerebro detrás de la muerte de Peralta y otros crímenes en La Ceiba, sin que finalmente enfrentara juicio por el homicidio del seleccionado. La sentencia contra Sosa Méndez fue únicamente por el delito de portación ilegal de armas, ya que los tribunales no lograron comprobar su presunta autoría intelectual, como inicialmente había sostenido la Fiscalía. Al concluir su condena en EE UU, deberá cumplir cinco años de libertad supervisada, con obligaciones como someterse a pruebas de drogas, evitar nuevos delitos y entregar muestras de ADN.