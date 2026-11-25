Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida la mañana de este 25 de noviembre en la carretera a Olancho, a la altura del kilómetro 26, al ser atropellado por un vehículo cuando caminaba cerca de la vía.
La víctima fue identificada como Gilberto Corea Ramos, de 61 años de edad, quien -según relato de sus familiares que acudieron al lugar de la tragedia- el hombre tenía pocos días de haber recobrado su libertad.
Corea Ramos había pasado seis años y ocho meses en la cárcel de Siria, cumpliendo una condena, y finalmente en estos días había quedado en libertad.
En el percance también se vio involucrada una motocicleta que golpeó a la víctima cuando está salió expedida por el primer vehiculo y yacía en el pavimento.
Debido al impacto, el conductor de la motocicleta terminó cayendo a la vía resultando lesionado, aunque con vida.
De acuerdo a testigos, el hombre circulaba por la orilla de la carretera cuando fue alcanzado por un vehículo que lo terminó atropellando, al parecer se encontraba en la zona esperando una unidad de transporte.
La víctima se dirigía hacia su lugar de origen, el municipio de Cedros, Francisco Morazán, a visitar a unos familiares cuando ocurrió la tragedia.
Debido a los severos golpes que sufrió, Corea Ramos no logró soportar y murió en el acto.