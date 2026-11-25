Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida la mañana de este 25 de noviembre en la carretera a Olancho, a la altura del kilómetro 26, al ser atropellado por un vehículo cuando caminaba cerca de la vía.

La víctima fue identificada como Gilberto Corea Ramos, de 61 años de edad, quien -según relato de sus familiares que acudieron al lugar de la tragedia- el hombre tenía pocos días de haber recobrado su libertad.

Corea Ramos había pasado seis años y ocho meses en la cárcel de Siria, cumpliendo una condena, y finalmente en estos días había quedado en libertad.