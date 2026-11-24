Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer murió la madrugada de este 24 de noviembre en el Hospital Escuela de la capital de Honduras, a done había sido trasladada tras sufrir un aparatoso accidente en la carretera a Olancho.

La víctima fue identificada como Santos Francisca Oliva, de 49 años de edad, quien sufrió además la amputación de su pierna izquierda durante el choque entre una motocicleta y una camioneta.

El percance vial que deja además al menos dos personas hospitalizadas, entre ellas una menor de edad, ocurrió a la altura de Sanquin, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán. Se trataría de su esposo y su hija.