Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer murió la madrugada de este 24 de noviembre en el Hospital Escuela de la capital de Honduras, a done había sido trasladada tras sufrir un aparatoso accidente en la carretera a Olancho.
La víctima fue identificada como Santos Francisca Oliva, de 49 años de edad, quien sufrió además la amputación de su pierna izquierda durante el choque entre una motocicleta y una camioneta.
El percance vial que deja además al menos dos personas hospitalizadas, entre ellas una menor de edad, ocurrió a la altura de Sanquin, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán. Se trataría de su esposo y su hija.
Oliva había sido trasladada al centro asistencial con el fin de salvarle la vida, pero debido a las lesiones no logró sobrevivir.
Hasta el momento se desconoce si la víctima se trasladada a bordo de la motocicleta o del vehículo de cuatro ruedas.
Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) serán la encargadas de brindar detalles de cómo sucedió el percance que deja luto en una familia hondureña.
Tras confirmarse su deceso, el cuerpo de Oliva fue trasladado a las instalaciones de Medicina Forense donde posteriormente a la realización de la autopsia médico legal será entregado a sus familiares.
Se conoció que la víctima era residente en el municipio de Campamento, Olancho, hasta donde será trasladada para darle cristiana sepultura entre el cariño y recuerdos de sus amistades y seres queridos.