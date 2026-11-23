Cortés, Honduras.- Un hombre fue encontrado sin vida en una solitaria calle del municipio de Omoa, departamento de Cortés. La víctima fue localizada específicamente en la comunidad de Buena Vista, una zona montañosa de ese municipio.

Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y permanecen a la espera del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.

El cadáver fue encontrado en las cercanías de un botadero clandestino de basura. El área donde se encontraba el cuerpo fue acordonada por las autoridades. El lugar estaba rodeado de maleza y presentaba poca circulación de personas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse