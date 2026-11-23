Cortés, Honduras.- Un hombre fue encontrado sin vida en una solitaria calle del municipio de Omoa, departamento de Cortés.
La víctima fue localizada específicamente en la comunidad de Buena Vista, una zona montañosa de ese municipio.
Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y permanecen a la espera del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.
El cadáver fue encontrado en las cercanías de un botadero clandestino de basura.
El área donde se encontraba el cuerpo fue acordonada por las autoridades. El lugar estaba rodeado de maleza y presentaba poca circulación de personas.
Fueron ciudadanos que transitaban por la zona quienes alertaron a las autoridades sobre el hallazgo.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el caso. Se desconoce la causa de muerte y si el hombre presentaba signos de violencia.
Las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.