Tegucigalpa, Honduras.- Un joven perdió la vida de manera trágica al caer en un barranco de una profundidad aproximada de 30 metros, en una zona al norte de Comayagüela.

El suceso con desenlace fatal ocurrió en un precipicio que da a una quebrada que sirve de límite natural a las colonias Abraham Lincoln y José Arturo Duarte.

La víctima mortal respondía en vida al nombre de Darío Cruz Villalta, de 32 años de edad, originario del Distrito Central (DC), y quien tenía su domicilio en la colonia Abraham Lincoln.

Los relatos de los vecinos detallan que Darío andaba bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, y que habría perdido el equilibrio al pasar justo a la orilla del abismo.