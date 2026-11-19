Sabanagrande, Honduras.-Un hombre fue encontrado sin vida al fondo de una hondonada, en una quebrada del municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán, luego de que presuntamente resbalara y cayera por un barranco.
La víctima fue identificada como Alexis Cruz Torres, cuyo cuerpo fue localizado en el fondo de una quebrada, hasta donde habría caído tras perder el equilibrio.
De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba en la zona cuando, por razones que aún no han sido establecidas, resbaló y cayó por el barranco.
Tras el incidente, fue encontrado sin signos vitales, por lo que se alertó a las autoridades para que realizaran las diligencias correspondientes.
Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho y si el hombre se encontraba solo cuando sufrió la caída.
Vecinos y familiares esperaban la llegada de los agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense para efectuar el procedimiento legal y realizar el levantamiento del cuerpo.
Las autoridades deberán esclarecer cómo ocurrió el incidente y confirmar las causas de muerte de Cruz Torres.