Sabanagrande, Honduras.-Un hombre fue encontrado sin vida al fondo de una hondonada, en una quebrada del municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán, luego de que presuntamente resbalara y cayera por un barranco.

La víctima fue identificada como Alexis Cruz Torres, cuyo cuerpo fue localizado en el fondo de una quebrada, hasta donde habría caído tras perder el equilibrio.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba en la zona cuando, por razones que aún no han sido establecidas, resbaló y cayó por el barranco.