Tegucigalpa, Honduras.- Un joven perdió la vida de manera trágica al caer en un barranco de una profundidad aproximada de 30 metros, en una zona al norte de Comayagüela.
El suceso con desenlace fatal ocurrió en un precipicio que da a una quebrada que sirve de límite natural a las colonias Abraham Lincoln y José Arturo Duarte.
La víctima mortal respondía en vida al nombre de Darío Cruz Villalta, de 32 años de edad, originario del Distrito Central (DC), y quien tenía su domicilio en la colonia Abraham Lincoln.
Los relatos de los vecinos detallan que Darío andaba bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, y que habría perdido el equilibrio al pasar justo a la orilla del abismo.
El hombre de 32 años cayó al vacío, impactando su cabeza con las piedras de una pequeña poza de aguas servidas que corre por el lugar, falleciendo en el acto.
Aviso
Un vecino narró: "yo lo vine a hallar ahí, por que andaba buscando una gallinas en la quebrada. Lo fui a reconocer, pero lo vi embrocado y no le vi el rostro", argumentó.
El padre de Darío fue quien dio el aviso a la línea de emergencias 911, después de que los mismos vecinos le avisaran de que su hijo estaba muerto en la quebrada.
Minutos después del hallazgo, agentes de la Policía Nacional (PN) se desplazaron hacia el lugar para resguardar la escena de muerte e iniciar las labores del levantamiento del cadáver, y luego llevarlo a Medicina Forense.
El papá del fallecido comentó que Darío, en sus momentos de lucidez, vendía productos varios de forma ambulante en los mercados de Comayagüela, y que era padre de tres niños.
Las autoridades deberán de esclarecer, sí en realidad fue producto de una caída accidental, o si habría algún tercero involucrado que pudo haberlo lanzado desde esa altura.