Joven muere ahogado en la poza La Bomba en Río Hondo; se tiró al agua sin saber nadar

Tegucigalpa, Honduras.- Una tarde esparcimiento junto a sus amigos, terminó en amarga experiencia para un grupo de jóvenes que decidió ir a bañar a un fresco afluente en la aldea Río Hondo, en el Distrito Central (DC).
El grupo de amigos estaba bañando a la orilla de una poza conocida como La Bomba, cuando, frente a sus acompañantes, Norlan Yakor Barahona Castillo, decidió introducirse desde el pequeño banco de arena hacia adentro de la poza.
De repente, comenzó a hundirse en el espejo de agua. Al verlo que iba hacia lo profundo, sus familiares y amigos intentaron rescatarlo, pero no pudieron sostenerlo a flote. Éste no podía nadar.
El joven de 20 años de edad, se ahogó rápidamente en la profundidad de La Bomba, sin que los que le acompañaban en el paseo pudieran hacer algo para salvarlo.
Ya había muerto
Preocupados por lo que estaba sucediendo, sus familiares llamaron rápidamente al Cuerpo de Bomberos, para que llegaran a sacarlo y poder darle los primeros auxilios.
Los rescatistas llegaron pocos minutos después de la llamada de auxilio, pero para cuando hicieron la inmersión en la quebrada, Norlan ya había fallecido producto de asfixia por sumersión.
Personal de Medicina Forense hizo el levantamiento y alrededor de las 7:30 de la noche fue ingresado a la morgue del Ministerio Público (MP). Horas después fue entregado de nuevo a sus parientes.