Joven muere ahogado en la poza La Bomba en Río Hondo; se tiró al agua sin saber nadar

Tegucigalpa, Honduras.- Una tarde esparcimiento junto a sus amigos, terminó en amarga experiencia para un grupo de jóvenes que decidió ir a bañar a un fresco afluente en la aldea Río Hondo, en el Distrito Central (DC).

El grupo de amigos estaba bañando a la orilla de una poza conocida como La Bomba, cuando, frente a sus acompañantes, Norlan Yakor Barahona Castillo, decidió introducirse desde el pequeño banco de arena hacia adentro de la poza.

De repente, comenzó a hundirse en el espejo de agua. Al verlo que iba hacia lo profundo, sus familiares y amigos intentaron rescatarlo, pero no pudieron sostenerlo a flote. Éste no podía nadar.