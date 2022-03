Consternación, drama y dolor en misa en honor al padre Enrique Vásquez

En su mensaje, monseñor Ángel Garachana , visiblemente afectado por el dolor, oró por el sacerdote. “Si esta es una celebración de fe, yo me pregunto ¿Qué nos dice Dios en este momento?”. Al tiempo se respondió... “los hombres lo mataron, pero los justos están en las manos de Dios”.

En las bancas del templo, la profunda tristeza y desconcierto se dibujaba en los rostros presentes, quienes no logran asimilar por qué lo asesinaron y peor aún, con tanta saña.

Su desaparición física causa un alto impacto destacó Garachana, pues hace muchos años no se daba un crimen de un religioso. “Yo no recuerdo un caso violento contra un sacerdote, sí ha habido persecución, pero no asesinatos”, dijo.

“El padre Quique, en sus 8 años de administración de nuestra parroquia, destacó por ser un hombre positivo, disciplinado, ordenado. Estamos destruidos emocionalmente por lo que le ha pasado”, comentó un feligrés.

El padre José Enrique Vásquez, de 47 años de edad, cumpliría en octubre próximo los 19 años de ordenación sacerdotal. El pueblo sampedrano representado en la parroquia San José pidió porque “los hijos de Dios, los que pregonan la Santa Palabra, deben ser eximidos de tanta violencia en Honduras”.