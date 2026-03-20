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Menor provoca la muerte de una anciana tras choque de buses en La Esperanza

Testigos indicaron que el conductor del bus dejó las llaves puestas; un menor las tomó, encendió el vehículo y chocó con otro bus, arrollando a doña Rosalinda Díaz

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 07:51
Menor provoca la muerte de una anciana tras choque de buses en La Esperanza

La comunidad de La Esperanza lamenta la pérdida de Rosalinda Díaz.

 Foto: Redes sociales

Intibucá, Honduras.- Mientras doña Rosalinda Díaz se encontraba en su humilde negocio, ubicado en la terminal de buses de La Esperanza, Intibucá, un autobús impactó contra un microbús, llevándosela por delante.

La anciana, de 71 años, se encontraba sentada vendiendo sus churros, galletas y demás golosinas, como de costumbre, desde tempranas horas del jueves, cuando ocurrió todo.

El accidente se registró a las 9:27 de la mañana, cuando un autobús grande color anaranjado impactó contra un microbús gris, desatando una escena de caos en la concurrida terminal.

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Así quedaron los buses tras el fuerte impacto.

Así quedaron los buses tras el fuerte impacto.

 (Foto: Cortesía)

De acuerdo con el informe preliminar y testimonios de medios locales, el conductor del autobús dejó las llaves colgando en la unidad, situación que fue aprovechada por el menor.

El adolescente tomó el volante, perdió el control del vehículo y chocó contra el microbús, provocando que el autobús arrollara a Rosalinda Díaz.

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A pesar de que equipos de auxilio trasladaron a la víctima en estado crítico al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Doña Rosalinda era reconocida en la comunidad por su labor como vendedora y su dedicación para ganarse la vida todas las mañanas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las responsabilidades en el accidente y determinar las medidas legales contra el menor implicado y la supervisión del conductor adulto.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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