Menor provoca la muerte de una anciana tras choque de buses en La Esperanza

Intibucá, Honduras.- Mientras doña Rosalinda Díaz se encontraba en su humilde negocio, ubicado en la terminal de buses de La Esperanza, Intibucá, un autobús impactó contra un microbús, llevándosela por delante.
La anciana, de 71 años, se encontraba sentada vendiendo sus churros, galletas y demás golosinas, como de costumbre, desde tempranas horas del jueves, cuando ocurrió todo.
El accidente se registró a las 9:27 de la mañana, cuando un autobús grande color anaranjado impactó contra un microbús gris, desatando una escena de caos en la concurrida terminal.
De acuerdo con el informe preliminar y testimonios de medios locales, el conductor del autobús dejó las llaves colgando en la unidad, situación que fue aprovechada por el menor.
El adolescente tomó el volante, perdió el control del vehículo y chocó contra el microbús, provocando que el autobús arrollara a Rosalinda Díaz.
A pesar de que equipos de auxilio trasladaron a la víctima en estado crítico al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.
Doña Rosalinda era reconocida en la comunidad por su labor como vendedora y su dedicación para ganarse la vida todas las mañanas.
Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las responsabilidades en el accidente y determinar las medidas legales contra el menor implicado y la supervisión del conductor adulto.