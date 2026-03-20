Menor provoca la muerte de una anciana tras choque de buses en La Esperanza

Intibucá, Honduras.- Mientras doña Rosalinda Díaz se encontraba en su humilde negocio, ubicado en la terminal de buses de La Esperanza, Intibucá, un autobús impactó contra un microbús, llevándosela por delante.

La anciana, de 71 años, se encontraba sentada vendiendo sus churros, galletas y demás golosinas, como de costumbre, desde tempranas horas del jueves, cuando ocurrió todo.

El accidente se registró a las 9:27 de la mañana, cuando un autobús grande color anaranjado impactó contra un microbús gris, desatando una escena de caos en la concurrida terminal.