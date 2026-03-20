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Joven ciclista muere atropellado por una grúa frente a la Central de Abastos en SPS

El cuerpo de Ronal Castillo fue aplastado por las llantas de una maquinaria pesada mientras iba en su bicicleta; se desconoce si el conductor fue requerido para investigación

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 07:25
Joven ciclista muere atropellado por una grúa frente a la Central de Abastos en SPS

Foto en vida de la persona que murió arrollada por una grúa frente a la Central de Abastos.

 Foto: Cortesía

Cortés, Honduras.- La noche del jueves -19 de marzo-, un joven ciclista murió tras ser arrollado por una grúa en un accidente ocurrido en la 27 calle de San Pedro Sula, Cortés.

El hecho se registró exactamente frente a la Central de Abastos, cuando el joven iba en su bicicleta y fue atropellado por una máquina de equipo pesado.

El cuerpo del joven, identificado únicamente como Ronal Castillo, quedó debajo de las llantas de la grúa, provocándole la muerte de manera inmediata.

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En imágenes difundidas en redes sociales, se observa al joven tendido boca arriba cerca de las llantas traseras de la máquina.

Escena donde quedó el cuerpo sin vida de Ronal Castillo.

Escena donde quedó el cuerpo sin vida de Ronal Castillo.

 (Foto: Cortesía )

Elementos policiales llegaron al lugar para acordonar la escena, a la espera de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cadáver.

Amigos y conocidos en redes sociales han lamentado la muerte del joven, enviando mensajes a su familia: "Mis sinceras condolencias para la familia del joven Ronal Castillo, que en paz descanse", "Qué fuerte fue verte bajo esa grúa", son algunos de los comentarios.

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