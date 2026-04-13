Menor de 17 años mata a disparos a dos jóvenes y hiere a un tercero en aldea La Venta

Tegucigalpa, Honduras.- Dos jóvenes perdieron la vida a manos de un menor de 17 años de edad, y una tercera persona resultó herida, tras un violento ataque armado, registrado en una comunidad al norte del Distrito Central (DC).

El hecho se produjo alrededor de las 7:10 de la noche del domingo, en el caserío La Pacaya, jurisdicción de la aldea La Venta, perteneciente al Distrito Central.

El testigo protegido y sobreviviente a la mortal agresión declaró a las autoridades policiales que un amigo que vive en La Pacaya le avisó que su hermano mayor estaba siendo golpeado por un cipote. Al llegar al lugar que le habían indicado, encontró a su hermano José David López Alvarado (30), tirado en el suelo, boca abajo, con varios disparos en el cuerpo.

Aun con vida, José López le habló y le dijo: "Ayúdame, me estoy ahogando". En ese momento de intentar auxiliar a su deudo, en medio de la oscuridad, el agresor disparó nuevamente en cuatro ocasiones desde adentro del patio de su casa, hiriendo en el rostro al hermano de López Alvarado.