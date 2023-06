Matanza en PNFAS: Lista de reclusas identificadas por Medicina Forense

1. Yesika Janeth Ávila Barahona (Cuerpo entregado)

2. Lourdes Yamileth Osorto (Cuerpo entregado)

3. Ana Dilcia Aguirre Rivera (Cuerpo entregado)

4.Johanna Elizabeth Midence Martínez (Cuerpo entregado)

5. Irma Aracelya Velásquez Vásquez (Cuerpo entregado)

6. Vivian Melissa Juárez Fiallos (Cuerpo entregado)

7. Xenia María Ocampo (Cuerpo entregado)

8. Diandra Mariel Andrade Zelaya (Cuerpo entregado)

9. Natalia Saraí Romero Ponce (Cuerpo entregado)

10. Rosa Nohemí Padilla (No ha sido reclamada)

11. Yosselin Selenia Espinal (No ha sido reclamada)

12. María Josefa Rodríguez (Cuerpo entregado)

13. Nancy Saraí Flores Vásquez (Cuerpo entregado)

14. Estefany Elizabeth Flores (No ha sido reclamada)

15. Estela Yoselyn Barahona (Cuerpo entregado)

16. Ilsy Lideny Zambrano (Cuerpo entregado)

17. Nora Elizabeth Lazo (Cuerpo entregado)

18. Martha Mariela Contreras (No ha sido reclamada)

19. Xoami Mariela Rodríguez Santos (No ha sido reclamada)

20. Reina Karina Flores Moncada (No ha sido reclamada)

21. Norma Estela Mejía Mayen (No ha sido reclamada)

22. Paola Yamileth Hernríquez (No ha sido reclamada)

23. Claudia Patricia Baquedano (No ha sido reclamada)

La portavoz informó que hasta el momento solo se han reclamado 14 cuerpos y se está a la espera a la entrega de nueve cadáveres.