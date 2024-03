Matan a joven que salió de su casa tras recibir llamada de su novia en La Paz

De acuerdo al relato de su madre, los criminales al parecer estaban vigilando a su hijo, pues “mi hijo salió a ver a su novia, al ratito escuché los disparos y dije mataron a mi hijo y me llevé las manos a la cabeza”.

“Mi corazón no me engañó”, agregó doña Ignacia López Mejía, madre de la víctima, mientras confío a EL HERALDO para pedirle a las autoridades que haga justicia contra los hechores por la muerte de su hijo. “La muerte de mi hijo no podría quedar así, apenas era un niño”, lamentó López Mejía.