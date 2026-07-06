Matan a balazos a un hombre en la colonia Divino Paraíso de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La violencia volvió a cobrar una vida en la capital hondureña la mañana de este lunes 6 de julio, cuando un hombre fue atacado a balazos mientras se desplazaba en un vehículo por la colonia Divino Paraíso, en Tegucigalpa. Pese a que fue auxiliado y llevado de emergencia a un hospital, no logró sobrevivir.

Hasta el cierre de esta publicación, las autoridades no habían confirmado la identidad de la víctima, cuyo fallecimiento fue reportado poco después de ingresar al centro asistencial al que fue trasladada por personas que se encontraban en el sector.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre conducía un vehículo tipo pick-up de color verde cuando fue sorprendido por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta.