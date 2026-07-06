Matan a balazos a un hombre en la colonia Divino Paraíso de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La violencia volvió a cobrar una vida en la capital hondureña la mañana de este lunes 6 de julio, cuando un hombre fue atacado a balazos mientras se desplazaba en un vehículo por la colonia Divino Paraíso, en Tegucigalpa. Pese a que fue auxiliado y llevado de emergencia a un hospital, no logró sobrevivir.
Hasta el cierre de esta publicación, las autoridades no habían confirmado la identidad de la víctima, cuyo fallecimiento fue reportado poco después de ingresar al centro asistencial al que fue trasladada por personas que se encontraban en el sector.
De acuerdo con la información preliminar, el hombre conducía un vehículo tipo pick-up de color verde cuando fue sorprendido por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta.
Los atacantes abrieron fuego en su contra y luego huyeron del lugar con rumbo desconocido.
Los disparos impactaron principalmente en el tórax y los brazos de la víctima, lesiones que le provocaron un estado crítico.
Aunque ciudadanos intentaron salvarle la vida trasladándolo de inmediato a un hospital, los médicos confirmaron su deceso minutos después de su ingreso.
Investigan el crimen
Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la colonia Divino Paraíso para acordonar la escena e iniciar las primeras diligencias investigativas que permitan esclarecer lo ocurrido.
Como parte de las pesquisas, los investigadores trabajan en la recolección de indicios y verifican las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores, ya que las grabaciones podrían aportar información clave para identificar a los responsables y reconstruir la ruta que siguieron antes y después del crimen.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con este homicidio ni han revelado un posible móvil del ataque, por lo que las investigaciones continúan en desarrollo.
Los cuerpos de investigación buscan determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y dar con el paradero de los responsables.