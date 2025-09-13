Matan a balazos a un hombre en barrio Cabañas de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- En la tarde de este sábado -13 de septiembre- de varios balazos fue asesinado un hombre en el barrio Cabañas de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. El hecho ocurrió en la 16 avenida, entre la 12 y 13 calle del sector mencionado. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Según el relato de algunos vecinos de la comunidad, el hombre fallecido no pertenecía al barrio Cabañas, por lo que desconocen de quién se trata. Por su parte, elementos de la Policía Nacional llegaron hacia el lugar del crimen para acordonar el perímetro e iniciar las investigaciones, a la espera del equipo de Medicina Forense el cual trasladará los restos de la víctima a la morgue sanpedrana, misma donde será identificado.

Matan a un hombre en Puerto Cortés

Por otro lado, en el municipio de Puerto Cortés fue acribillado a disparos un hombre identificado como Arnaldo Isidro Rodríguez, de unos 58 años de edad.