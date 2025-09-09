En su carro matan a un hombre tras persecución en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre perdió la vida a balazos la tarde de ayer al ser atacado por desconocidos que le daban persecución en el segundo anillo de la ciudad de San Pedro Sula

La víctima, hasta ayer sin identificar, es un hombre cuyo cuerpo quedó inerte en el asiento del conductor, mientras que su vehículo, un turismo Honda Civic, color azul y sin placas, quedó a orilla de la transitada vía que conecta con el bulevar del norte, que lleva a Choloma.