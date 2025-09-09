  1. Inicio
En su carro matan a un hombre tras persecución en San Pedro Sula

El ataque ocurrió la tarde de ayer, cuando la víctima se conducía en su turismo en el segundo anillo

  • 09 de septiembre de 2025 a las 06:53
En su carro matan a un hombre tras persecución en San Pedro Sula

La víctima, de unos 50 años de edad, quedó sin vida en el interior de su vehículo.

Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre perdió la vida a balazos la tarde de ayer al ser atacado por desconocidos que le daban persecución en el segundo anillo de la ciudad de San Pedro Sula

La víctima, hasta ayer sin identificar, es un hombre cuyo cuerpo quedó inerte en el asiento del conductor, mientras que su vehículo, un turismo Honda Civic, color azul y sin placas, quedó a orilla de la transitada vía que conecta con el bulevar del norte, que lleva a Choloma.

Autoridades policiales que llegaron a la escena informaron que hombres a bordo de una moto le daban seguimiento a la persona fallecida.

Aseguraron que un equipo de agentes realizaba las investigaciones para determinar el móvil del crimen, al igual que el paradero de los responsables, que huyeron del lugar tras su cometido.

