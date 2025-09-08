Encostalado hallan cuerpo de menor de 14 años en La Masica, Atlántida

Atlántida, Honduras.- Manuel Enamorado Muñoz, un menor de 14 años, fue encontrado encostalado la tarde de este -lunes 8 de septiembre -en La Masica, departamento de Atlántida.

El reporte preliminar indica que el menor había sido reportado como desaparecido desde hace varios días por sus familiares ante las autoridades.

Pese a las labores de búsqueda, Enamorado Muñoz permanecía como desaparecido hasta la tarde de este día, cuando su cadáver fue localizado dentro de un costal blanco a orillas de un río en el sector El Recreo.