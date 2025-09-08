Encostalado hallan cuerpo de menor de 14 años en La Masica, Atlántida

Atlántida, Honduras.- Manuel Enamorado Muñoz, un menor de 14 años, fue encontrado encostalado la tarde de este -lunes 8 de septiembre -en La Masica, departamento de Atlántida.
El reporte preliminar indica que el menor había sido reportado como desaparecido desde hace varios días por sus familiares ante las autoridades.
Pese a las labores de búsqueda, Enamorado Muñoz permanecía como desaparecido hasta la tarde de este día, cuando su cadáver fue localizado dentro de un costal blanco a orillas de un río en el sector El Recreo.
Información oficial revela que el menor había sido detenido por las autoridades policiales en tres ocasiones por el delito de robo. Sin embargo, debido a su condición de menor de edad, era puesto en libertad rápidamente.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si su muerte está relacionada con su historial de detenciones, por lo que se iniciará el proceso de investigación.
Elementos de Medicina Forense llegaron a la escena del crimen para iniciar con el levantamiento del cadáver.