  1. Inicio
  2. · Sucesos

Encostalado hallan cuerpo de menor de 14 años en La Masica, Atlántida

El informe policial indica que el menor había sido detenido en varias ocasiones por robo y que fue reportado como desaparecido por sus familiares desde hace varios días

  • 08 de septiembre de 2025 a las 17:08
Encostalado hallan cuerpo de menor de 14 años en La Masica, Atlántida

Momento del levantamiento del cuerpo de Manuel Enamorado Muñoz.

Foto: Redes sociales

Atlántida, Honduras.- Manuel Enamorado Muñoz, un menor de 14 años, fue encontrado encostalado la tarde de este -lunes 8 de septiembre -en La Masica, departamento de Atlántida.

El reporte preliminar indica que el menor había sido reportado como desaparecido desde hace varios días por sus familiares ante las autoridades.

Pese a las labores de búsqueda, Enamorado Muñoz permanecía como desaparecido hasta la tarde de este día, cuando su cadáver fue localizado dentro de un costal blanco a orillas de un río en el sector El Recreo.

Padre e hijo mueren tras accidente de bus en la CA-5

Información oficial revela que el menor había sido detenido por las autoridades policiales en tres ocasiones por el delito de robo. Sin embargo, debido a su condición de menor de edad, era puesto en libertad rápidamente.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si su muerte está relacionada con su historial de detenciones, por lo que se iniciará el proceso de investigación.

Elementos de Medicina Forense llegaron a la escena del crimen para iniciar con el levantamiento del cadáver.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias