Matan a balazos a un hombre de 30 años en una milpa de maíz en Gracias, Lempira

Lempira, Honduras.- Un hombre de 30 años perdió la vida este lunes 12 de octubre tras ser atacado a balazos en el municipio de Gracias, departamento de Lempira, en el occidente de Honduras, donde su cuerpo fue encontrado en medio de una milpa de maíz. El violento hecho se registró en la comunidad de La Lima, en el sector del desvío a El Copinol, donde la víctima quedó tendida boca abajo entre los cultivos, luego de recibir varios impactos de bala. De acuerdo con la información preliminar, el fallecido fue identificado como Carlos David Calderón, originario del sector de La Misión, en este mismo municipio.

Según el testimonio de sus familiares, el hombre asistió el día anterior a una carrera de cintas en la localidad. “Ayer estuvimos en una carrera de cintas allá donde nosotros. Yo lo miré temprano, pero después no lo volví a ver”, relató un tío de la víctima en el lugar del hallazgo. Se espera que las autoridades correspondientes realicen las diligencias investigativas para establecer cómo ocurrió el hecho, determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables de este nuevo episodio de violencia registrado en el departamento de Lempira. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Preocuipante

La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) Migdonia Ayestas manifestó el pasado 25 de septiembre la urgente necesidad de replantear las políticas estatales de seguridad ciudadana ante el repunte de los delitos contra la vida. De acuerdo con Ayestas, el país mantiene una tasa de letalidad que oscila de forma sistemática entre las 7 y 8 muertes violentas cada 24 horas. Ayestas calificó como un escenario de "extrema gravedad" que la violencia tienda a recrudecerse de forma exponencial durante los días de descanso, registrándose picos críticos de más de 30 asesinatos en un solo fin de semana en los 18 departamentos de la República.