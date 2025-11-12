Por disputa de territorio fue la masacre en Morazán, confirma la Policía

Morazán, Yoro.- La disputa por el control de la venta de droga fue el móvil de la masacre ocurrida en un gimnasio del municipio de Morazán, Yoro, confirmó la mañana de este miércoles la Policía Nacional. El subcomisario Edgardo Barahona, vocero policial en la zona norte, informó que un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ha avanzado significativamente en las indagaciones del crimen.

El portavoz señaló que ya cuentan con evidencias y han establecido la dinámica que siguieron los atacantes para asesinar a las cuatro personas, entre ellas Óscar Melara Botto, conocido como “El Pollo”, quien era el objetivo principal del ataque. “La persona conocida como El Pollo era el objetivo central de este ataque; las otras víctimas fallecieron porque eran sus guardias de seguridad”, expresó Barahona. El oficial agregó que “El Pollo”, además de tener antecedentes y haber estado recluido en el Centro Penal de El Progreso en 2022 por el delito de asesinato, era considerado cabecilla de una estructura criminal dedicada al suministro de droga en el municipio de Morazán, Yoro. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según el comisionado, esa rivalidad habría motivado que otra organización criminal atentara contra él para disputar la plaza en la comercialización de estupefacientes. “La DPI ha avanzado en las diligencias de recolección de testimonios presenciales, además de apoyos audiovisuales que nos han permitido conocer la dinámica de este cuádruple crimen”, puntualizó Barahona. La tranquilidad se vio interrumpida la mañana del lunes en el barrio El Progreso, del municipio de Morazán, cuando un ataque armado dejó cuatro personas muertas dentro de un gimnasio.