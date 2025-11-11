  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Óscar Botto habría ordenado un asesinato: detalles del presunto objetivo de la masacre en Yoro

Óscar Roberto Melara Botto fue una de las cuatro víctimas que murió abatida en un gimnasio en Yoro. Se presume que él era el blanco del ataque. ¿Por qué lo querían muerto?, esto se sabe

  • 11 de noviembre de 2025 a las 09:00
Óscar Botto habría ordenado un asesinato: detalles del presunto objetivo de la masacre en Yoro
1 de 10

Cuatro personas murieron acribilladas el pasado lunes en un gimnasio del barrio El Progreso, en Morazán, Yoro. ¿Quién quería muerto a Óscar Melara Botto y por qué? Esto es lo que se sabe hasta ahora.

 Foto: Redes sociales
Óscar Botto habría ordenado un asesinato: detalles del presunto objetivo de la masacre en Yoro
2 de 10

Alrededor de las 7:00 de la mañana se escucharon las detonaciones de bala en el gimnasio, donde Óscar Roberto Melara Botto, de 28 años, realizaba su rutina de ejercicios.

 Foto: Redes sociales
Óscar Botto habría ordenado un asesinato: detalles del presunto objetivo de la masacre en Yoro
3 de 10

Las causas de la masacre aún están bajo investigación, aunque la policía no descarta que enemistades personales estuvieran involucradas, ya que se maneja que Óscar Roberto Melara Botto habría ordenado la muerte de un hombre en Yoro.

 Foto: Redes sociales
Óscar Botto habría ordenado un asesinato: detalles del presunto objetivo de la masacre en Yoro
4 de 10

La Policía también vincula el hecho con bandas criminales. La institución informó, a través de un comunicado, que la muerte múltiple estaría relacionada con estructuras que disputan el control de la venta de drogas en la zona.

 Foto: Redes sociales
Óscar Botto habría ordenado un asesinato: detalles del presunto objetivo de la masacre en Yoro
5 de 10

¿Qué se sabe de los atacantes? Seis hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra las cuatro personas, identificadas como Néstor Lenín Lara Claro, de 26 años; Carlos Noé Lesama Jiménez, de 43; José Antonio Pérez Quijada, de 20 y Óscar.

 Foto: Redes sociales
Óscar Botto habría ordenado un asesinato: detalles del presunto objetivo de la masacre en Yoro
6 de 10

Testigos relataron que los atacantes usaban pasamontañas, vestimenta militar y chalecos similares a los de la DPI, y ordenaron a los demás clientes que se apartaran antes de disparar.

 Foto: Redes sociales
Óscar Botto habría ordenado un asesinato: detalles del presunto objetivo de la masacre en Yoro
7 de 10

Los guardaespaldas de Óscar Botto cayeron junto a él. De acuerdo con la Policía, Melara era el principal objetivo del ataque.

 Foto: Redes sociales
Óscar Botto habría ordenado un asesinato: detalles del presunto objetivo de la masacre en Yoro
8 de 10

“Todo apunta a que el ataque iba dirigido a Óscar Roberto”, confirmó el subcomisionado Eduardo Rivera, jefe departamental de Yoro.

 Foto: Redes sociales
Óscar Botto habría ordenado un asesinato: detalles del presunto objetivo de la masacre en Yoro
9 de 10

Según el reporte oficial, los agresores se transportaban en un Mitsubishi “pick-up” color anaranjado, pero hasta el momento no se reportan capturas.

 Foto: Cortesía
Óscar Botto habría ordenado un asesinato: detalles del presunto objetivo de la masacre en Yoro
10 de 10

Los familiares de las víctimas lamentan lo sucedido. Uno de los guardaespaldas recién llegaba al lugar porque iba a entregarle un bote con agua a Óscar, sin imaginar lo que sucedería minutos después.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos