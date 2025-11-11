Óscar Botto habría ordenado un asesinato: detalles del presunto objetivo de la masacre en Yoro

Cuatro personas murieron acribilladas el pasado lunes en un gimnasio del barrio El Progreso, en Morazán, Yoro. ¿Quién quería muerto a Óscar Melara Botto y por qué? Esto es lo que se sabe hasta ahora.
Alrededor de las 7:00 de la mañana se escucharon las detonaciones de bala en el gimnasio, donde Óscar Roberto Melara Botto, de 28 años, realizaba su rutina de ejercicios.
Las causas de la masacre aún están bajo investigación, aunque la policía no descarta que enemistades personales estuvieran involucradas, ya que se maneja que Óscar Roberto Melara Botto habría ordenado la muerte de un hombre en Yoro.
La Policía también vincula el hecho con bandas criminales. La institución informó, a través de un comunicado, que la muerte múltiple estaría relacionada con estructuras que disputan el control de la venta de drogas en la zona.
¿Qué se sabe de los atacantes? Seis hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra las cuatro personas, identificadas como Néstor Lenín Lara Claro, de 26 años; Carlos Noé Lesama Jiménez, de 43; José Antonio Pérez Quijada, de 20 y Óscar.
Testigos relataron que los atacantes usaban pasamontañas, vestimenta militar y chalecos similares a los de la DPI, y ordenaron a los demás clientes que se apartaran antes de disparar.
Los guardaespaldas de Óscar Botto cayeron junto a él. De acuerdo con la Policía, Melara era el principal objetivo del ataque.
“Todo apunta a que el ataque iba dirigido a Óscar Roberto”, confirmó el subcomisionado Eduardo Rivera, jefe departamental de Yoro.
Según el reporte oficial, los agresores se transportaban en un Mitsubishi “pick-up” color anaranjado, pero hasta el momento no se reportan capturas.
Los familiares de las víctimas lamentan lo sucedido. Uno de los guardaespaldas recién llegaba al lugar porque iba a entregarle un bote con agua a Óscar, sin imaginar lo que sucedería minutos después.