Dueño de una finca y con historial de delitos desde 2022: antecedentes de Óscar Botto

Óscar Roberto Melara, conocido como “El Pollo”, sería el objetivo principal de la masacre ocurrida la mañana del lunes -10 de noviembre- en Yoro, según confirmó la Policía Nacional. Este es su antecedente:
Al menos cuatro personas murieron en el ataque ocurrido dentro de un gimnasio ubicado en la colonia El Porvenir, Morazán, entre ellos Melara, quien tenía 29 años. Las otras tres víctimas fueron identificadas como Néstor Lenin Lara Claros, de 26 años; Carlos Noé Lezama Giménez, de 43; y José Antonio Pérez Quijada, de 20.
De acuerdo con una entrevista en HRN, uno de los fallecidos sería el guardaespaldas de “El Pollo”, mientras que los otros dos eran trabajadores de su finca.
Óscar Melara tenía antecedentes policiales. Según el subcomisionado de Policía, Eduardo Rivera, confirmó que el hombre había sido señalado por asesinato, microtráfico y porte ilegal de armas en 2022.
“Yo lo desarmé porque andaba portando el arma visible, intimidaba a la población y más de tres armas se le han decomisado”, declaró el oficial, quien añadió que Melara había estado detenido por asesinato, pero poco después quedó en libertad.
Rivera también indicó que el fallecido era investigado por microtráfico en el sector de Yoro, donde mantenía presuntamente vínculos con actividades ilícitas.
Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas o disputas relacionadas con el tráfico de drogas. “Podría ser por eso del microtráfico, pero también por enemistades personales, porque tenemos información de que esta persona mandó a matar a alguien por el lado de Yoro”, dijo el subcomisionado.
De acuerdo con la investigación preliminar, alrededor de las 7:30 de la mañana un grupo de al menos seis personas armadas llegó al gimnasio a bordo de un vehículo Mitsubishi.
Los agresores apartaron a los clientes que se encontraban en el lugar y abrieron fuego directamente contra las cuatro víctimas. Los cuerpos quedaron tendidos entre las máquinas de ejercicio, según detallaron testigos.
Dos de los atacantes vestían uniformes similares a los de militares, mientras que los otros cuatro llevaban pasamontañas y chalecos parecidos a los utilizados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
En redes sociales, Melara —quien usaba el alias “Óscar Botto”— solía mostrar una vida de lujos, con fotografías de joyas, relojes, celulares de alta gama y viajes, lo que, según las autoridades, podría estar vinculado con su presunta actividad criminal.
"Avisamos a familiares y amistades que el cuerpo del joven Óscar Roberto Melara Botto está siendo velado en la Funeraria Jardín de Paz. Su sepelio será a las 3:00 p.m., iniciando con una misa de cuerpo presente en la iglesia del barrio El Centro, y posteriormente recibirá cristiana sepultura en el Parque Memorial Jardín de Paz", notificaron.