Madre clama ayuda para encontrar a su hijo con enfermedades mentales desaparecido en Tegucigalpa

”Fui, lo seguí hasta el estadio y ahí se me desapareció, no sé para dónde agarró”, dijo angustiada la madre.

El menor se llama Allan Geovanny Vásquez Dominguez , tiene 16 años y sufre de una enfermedad mental que no fue especificada por su madre.

Doña María realizó una intensa búsqueda junto a otras personas que le brindaron ayuda, pero no encontró a su hijo, por lo que ahora pide apoyo a las autoridades y al público en general para dar con su paradero.

“Les pido que me lo encuentren y me lo entreguen donde sea que esté, a quien lo tenga que me avise que con todo gusto yo lo voy a traer”, dijo entre sollozos.