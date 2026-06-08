Juicio para líder de “La Kleivona” se fijó para septiembre

El proceso judicial está relacionado con la muerte de Henry Jonathan Mejía Velásquez , hecho ocurrido el 31 de enero de 2023 en la finca Indiana, localizada en el municipio de La Lima, departamento de Cortés.

San Pedro Sula, Cortés.- La Sala Primera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula fijó para los días 29 y 30 de septiembre la audiencia de juicio oral y público contra Kleivin Orellana Guzmán, supuesto cabecilla de la estructura criminal denominada “La Kleivona”, acusada por el homicidio de un empleado de la Municipalidad de La Lima.

La determinación de señalar fecha para el debate se produce luego de la audiencia de proposición de pruebas, etapa en la que el tribunal admitió los medios probatorios presentados por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), los cuales serán evacuados durante el juicio.

De acuerdo con el Ministerio Público, la acusación sostiene que el imputado habría tenido participación en el crimen del trabajador municipal, por lo que la Fiscalía buscará acreditar su responsabilidad penal durante las jornadas programadas para septiembre.

Las investigaciones fiscales también ubican al procesado como uno de los principales integrantes de la organización criminal “La Kleivona”, grupo al que las autoridades vinculan con diversos hechos delictivos en la zona norte del país.

El expediente judicial refleja que el acusado recuperó temporalmente su libertad en marzo de 2025 tras una revisión de medidas cautelares. Sin embargo, una resolución emitida por un tribunal de alzada revocó esa decisión y ordenó nuevamente su captura, así como la imposición de prisión preventiva.