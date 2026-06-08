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Pareja de Ana, sospechoso del crimen, fue a la policía y dijo que la halló muerta en La Mosquitia

El sospechoso del crimen de Ana Rosa se presentó ante la policía en La Mosquitia y aseguró que había encontrado a su pareja sin vida, pero las autoridades decidieron detenerlo

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 09:25
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Una joven de tan solo 18 años fue hallada sin vida en el sector de Kaukira, La Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios. El principal sospechoso del hecho es su pareja sentimental.

 Foto: Redes sociales
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La muerte de la joven se reportó el pasado domingo 7 de junio, y las autoridades han brindado nuevos detalles sobre el caso e identificado a la víctima.

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La joven fue identificada como Ana Rosa Fredi Loreto, de 18 años. Su pareja sentimental, tras ser señalado como sospechoso, fue trasladado a un centro asistencial luego de una agresión por parte de pobladores.

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El inspector Wilfredo Maldonado informó que la pareja de la joven se presentó a la posta policial para informar que la había encontrado muerta, pero la versión no concordaba con los indicios del caso, por lo que se procedió a su detención.

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Posteriormente, una turba de aproximadamente 400 personas llegó a la posta policial con palos y agredió al detenido, según confirmó Maldonado. Debido a las heridas, fue trasladado a un centro asistencial en Puerto Lempira, donde permanece bajo custodia.

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El inspector Wilfredo Maldonado indicó: “Este ha sido detenido para efectos de investigación, ya que probablemente existan indicios de responsabilidad. Por esa razón, nuestros funcionarios policiales se desplegaron al lugar para recabar indicios probatorios”.

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Maldonado agregó: “En horas de la mañana, una turba de más de 400 personas irrumpió en esta jefatura policial para tratar supuestamente de cobrar justicia por su propia mano”.

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De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que Ana Rosa fue estrangulada, aunque las autoridades señalaron que será la autopsia la que determine la causa exacta de la muerte.

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Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el sospechoso era agredido por los vecinos, con el rostro ensangrentado.

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El hombre fue visto corriendo descalzo y sin camisa, únicamente con una calzoneta. Actualmente permanece hospitalizado bajo custodia policial.

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