Pareja de Ana, sospechoso del crimen, fue a la policía y dijo que la halló muerta en La Mosquitia

Una joven de tan solo 18 años fue hallada sin vida en el sector de Kaukira, La Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios. El principal sospechoso del hecho es su pareja sentimental.
La muerte de la joven se reportó el pasado domingo 7 de junio, y las autoridades han brindado nuevos detalles sobre el caso e identificado a la víctima.
La joven fue identificada como Ana Rosa Fredi Loreto, de 18 años. Su pareja sentimental, tras ser señalado como sospechoso, fue trasladado a un centro asistencial luego de una agresión por parte de pobladores.
El inspector Wilfredo Maldonado informó que la pareja de la joven se presentó a la posta policial para informar que la había encontrado muerta, pero la versión no concordaba con los indicios del caso, por lo que se procedió a su detención.
Posteriormente, una turba de aproximadamente 400 personas llegó a la posta policial con palos y agredió al detenido, según confirmó Maldonado. Debido a las heridas, fue trasladado a un centro asistencial en Puerto Lempira, donde permanece bajo custodia.
El inspector Wilfredo Maldonado indicó: “Este ha sido detenido para efectos de investigación, ya que probablemente existan indicios de responsabilidad. Por esa razón, nuestros funcionarios policiales se desplegaron al lugar para recabar indicios probatorios”.
Maldonado agregó: “En horas de la mañana, una turba de más de 400 personas irrumpió en esta jefatura policial para tratar supuestamente de cobrar justicia por su propia mano”.
De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que Ana Rosa fue estrangulada, aunque las autoridades señalaron que será la autopsia la que determine la causa exacta de la muerte.
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el sospechoso era agredido por los vecinos, con el rostro ensangrentado.
El hombre fue visto corriendo descalzo y sin camisa, únicamente con una calzoneta. Actualmente permanece hospitalizado bajo custodia policial.