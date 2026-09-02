Joven muere al caer en una máquina trituradora de pasto en Danlí

Danlí, El Paraíso.- Un joven de 19 años identificado como Jeffrey Nahún Santos Fonseca falleció en el municipio de Danlí tras caer en una máquina trituradora de pasto.
El joven se dedicaba a las actividades agrícolas en el sector de La Máquina, Danlí, y el accidente se dio luego de un percance del hoy occiso, según testigos.
Al lugar arribó personal de Medicina Forense, Policía Nacional y Bomberos para rescatar las partes del cuerpo del ciudadano.
Los testigos indicaron que algunas de sus extremidades quedaron totalmente trituradas, entre ellas la cabeza.
Vecinos de la zona informaron que no es la primera vez que ocurre algo así en la zona; anteriormente, dos personas perdieron extremidades por dedicarse a estas labores.
Ante ello, pidieron que la Secretaría del Trabajo y otras autoridades pongan atención a las condiciones y protocolos de seguridad sobre estas actividades.