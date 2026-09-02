Joven muere al caer en una máquina trituradora de pasto en Danlí

Danlí, El Paraíso.- Un joven de 19 años identificado como Jeffrey Nahún Santos Fonseca falleció en el municipio de Danlí tras caer en una máquina trituradora de pasto.

El joven se dedicaba a las actividades agrícolas en el sector de La Máquina, Danlí, y el accidente se dio luego de un percance del hoy occiso, según testigos.

Al lugar arribó personal de ​​​​​Medicina Forense, Policía Nacional y Bomberos para rescatar las partes del cuerpo del ciudadano.