¿Más involucrados? Policía identifica a sospechosa por crimen de Yeimi Cárcamo

Cortés, Honduras.- La Policía Nacional (PN) identificó a una mujer como principal sospechosa del asesinato de Yeimi Cárcamo, la joven de 24 años que murió apuñalada la noche del sábado en el barrio El Barrial, en Choloma, Cortés.

El subinspector Noé Pérez, portavoz policial, informó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) registra “avances significativos” en el caso y que la presunta responsable sería una tercera mujer que participó en el ataque.

“Ya se tiene identificada plenamente a la persona que habría realizado este crimen, quien sería una tercera fémina. Se espera que en las próximas horas o días se dé con su detención”, señaló el vocero.