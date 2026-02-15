¿Más involucrados? Policía identifica a sospechosa por crimen de Yeimi Cárcamo

Cortés, Honduras.- La Policía Nacional (PN) identificó a una mujer como principal sospechosa del asesinato de Yeimi Cárcamo, la joven de 24 años que murió apuñalada la noche del sábado en el barrio El Barrial, en Choloma, Cortés.
El subinspector Noé Pérez, portavoz policial, informó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) registra “avances significativos” en el caso y que la presunta responsable sería una tercera mujer que participó en el ataque.
“Ya se tiene identificada plenamente a la persona que habría realizado este crimen, quien sería una tercera fémina. Se espera que en las próximas horas o días se dé con su detención”, señaló el vocero.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, las personas involucradas se encontraban compartiendo antes de que se produjera el hecho violento, lo que habría derivado en el ataque con arma blanca.
En el mismo incidente resultó herida una menor de edad, quien fue auxiliada por agentes policiales que llegaron a la escena y posteriormente trasladada a un centro asistencial.
Las autoridades indicaron que la menor permanece con estado de salud reservado, mientras continúan las diligencias para capturar a la sospechosa.
La Policía reiteró que mantiene operativos en la zona y aseguró que el caso será remitido al Ministerio Público (MP) una vez se concrete la detención de la presunta responsable.