Tegucigalpa, Honduras. Una mujer perdió la vida tras un atropello múltiple registrado durante la tarde de este domingo 29 de noviembre en el Mercado, San Miguel, en Comayagüela.

Según el reporte preliminar, la víctima respondía en vida al nombre de Sully Suyapa Fúnez, de 62 años de edad.

Además de Fúnez, al menos ocho personas resultaron heridas a causa del siniestro que fue causado por un individuo que se conducía en un taxi presuntamente robado.

Miembros del Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar de los hechos tras haber sido alertados del accidente al filo de las 2:10 de la tarde. A las labores de rescate se sumaron otros equipos de socorro y agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Las personas lesionadas fueron trasladadas en ambulancias hacia el Hospital Escuela para recibir atención médica.