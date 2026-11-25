Tegucigalpa, Honduras.- Una joven motociclista murió este miércoles por la tarde cuando fue atropellada por una pesada volqueta cargada de materiales.

El fatal percance ocurrió en el anillo periférico a la altura de la colonia Hato de Enmedio cuando la joven identificada como Merary Elizabeth Durón Andrade, de 23 años de edad, cayó al pavimento quedando bajo las llantas del vehículo.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el accidente, si la joven derrapó con su moto o si fue que colisionó con algún vehículo, por lo que será la investigación de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) la que aclare las circunstancias de la fatalidad.