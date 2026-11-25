Tegucigalpa, Honduras.- Una joven motociclista murió este miércoles por la tarde cuando fue atropellada por una pesada volqueta cargada de materiales.
El fatal percance ocurrió en el anillo periférico a la altura de la colonia Hato de Enmedio cuando la joven identificada como Merary Elizabeth Durón Andrade, de 23 años de edad, cayó al pavimento quedando bajo las llantas del vehículo.
Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el accidente, si la joven derrapó con su moto o si fue que colisionó con algún vehículo, por lo que será la investigación de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) la que aclare las circunstancias de la fatalidad.
El cuerpo de la víctima quedó junto al pesado vehículo con la cabeza bajo el eje trasero derecho, mientras que la motocicleta permanecía frente a la volqueta.
Debido al fuerte impacto la mujer perdió la vida en el lugar mismo del accidente.
El percance provocó que en la zona se bloqueará el tránsito vehicular por varias horas lo que a su vez generó un congestionamiento en el anillo periférico de este a oeste.