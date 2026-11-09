Identifican a hombre que fue asesinado con arma blanca en Santiago de Puringla, La Paz

La Paz, Honduras.- Este lunes 9 de noviembre, el cuerpo de un hombre brutalmente asesinado, fue encontrado en una zona montañosa del municipio de Santiago de Puringla, en el departamento de La Paz.
De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Martín Portillo, quien era originario de la comunidad de Las Huertas, en Santiago de Puringla, La Paz.
El cadáver que quedó tendido en el suelo, específicamente en una zona de difícil acceso, tenía múltiples heridas de arma blanca, según detallaron testigos.
Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen e iniciar las respectivas indagaciones del caso.
Consecuentemente, el cuerpo de la víctima fue trasladado por personal forense hacia la morgue para efectos de la respectiva autopsia.
Hasta ahora no hay un móvil establecido, por lo que las autoridades iniciaron una investigación. Se espera que en la próximas horas brinden nuevos detalles sobre el caso.
La muerte de Portillo ha generado asombro y consternación entre los pobladores. La familia de la víctima se encuentra consternada y clama a las autoridades dar con el paradero de los involucrados en el crimen.
Tras proceso forense, las autoridades entregarán los restos mortales de la víctima a sus familiares para su respectivo traslado hacia su lugar de origen. Sus seres queridos se preparan para la realización del velorio y entierro en un cementerio local.